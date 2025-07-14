الجزائر وبلجيكا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

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القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الإثنين نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي لمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وبهذه المناسبة، أجرى الوزير عطاف محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره البلجيكي، تلتها جلسة عمل موسعة ضمت أعضاء وفدي البلدين، وفق ما أفاد به بيان وزارة الخارجية.

وقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وبلجيكا، وبحث سبل الارتقاء بها إلى مستويات أعلى، بما يتماشى مع الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها الطرفان.