شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الاستئناف الكويتية تلغى حبس الإعلامية فجر السعيد فى قضية التطبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم، حكم محكمة الجنايات بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، وقضت بالامتناع عن عقابها مع كفالة مقدارها 1000 دينار (3.2 ألف دولار).

وكانت النيابة العامة أسندت للإعلامية فجر السعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية والإقدام على نقل خبر مختلق، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد.

وتواجه فجر السعيد تهمة أخرى في قضية الإساءة إلى العراق، والتي حصلت فيها على حكم براءة من محكمة الجنايات.

وكانت قد أعلنت السفارة العراقية لدى دولة الكويت، عن سحب الدعوى القضائية المقامة ضد الإعلامية فجر السعيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى، اثر الاعتذار الرسمى الذى صدر منها.وفق الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وأشار البيان، إلى أن العراق يسعى دائمًا إلى ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل وتعزيز الحوار والتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يتماشى مع نهجه الدبلوماسى الهادف إلى بناء علاقات قائمة على التعاون المشترك.