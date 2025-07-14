شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تُودِع وثيقة تصديق اتفاقية تنظيم نقل البضائع بين الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

أودعت دولة فلسطين، اليوم الاثنين، وثيقة تصديقها على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، التى وافق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.

ووقع على وثيقة التصديق السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، والسفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع برا وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، وتوحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.

وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 2025/08/13 بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها، وذلك إعمالاً للمادة (64) الفقرة (1) منها.

ووقعت على الاتفاقية حتى الآن خمس دول عربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، ودولة فلسطين، وصدقت عليها ثلاث دول وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين.