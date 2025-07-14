نتنياهو يجدد تهديده باستئناف الحرب على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما

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جدد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، تهديده باستئناف الحرب على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يومًا، والذى يجرى مناقشته حاليًا فى العاصمة القطرية الدوحة.

جاء ذلك خلال اجتماع نتنياهو مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الليلة الماضية، حيث أكد نتنياهو لسموتريتش أنه سيفي بوعده، وأن التخطيط للصراع الشهر الماضي مع إيران كان سبب الفشل في تلبية توقعات سموتريتش السابقة بتدمير حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله لسموتريتش: "بعد الهدنة سننقل السكان في قطاع غزة إلى الجنوب وسنفرض حصارا على شمال غزة"، مشيرة إلى أن وزير المالية الإسرائيلي يسعى للحصول على ضمانات من رئيس الوزراء بأن الحرب في غزة ستستأنف بكامل قوتها بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، هددا بالانسحاب من الحكومة إذا تم التوصل إلى أي اتفاق ينهي الحرب في غزة أو استمرار حماس في السلطة بالقطاع.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو طرح في اجتماعات مغلقة خطة إسرائيل لفصل المدنيين في قطاع غزة وحصرهم في شريط جنوبي القطاع؛ للسماح باستمرار الصراع بعد هدنة مؤقتة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح- في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية- بأنه يتم العمل حاليا على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما. وقال إنه عمل على ذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، معربا عن اعتقاده بأنه "سيتمكن من تحقيق جميع أهداف الحرب في نهاية المطاف وهي إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والقضاء على حماس وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد على إسرائيل".

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير2025م عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر و قطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم الأحد(19 يناير 2025م).

وتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا؛ انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب وأغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها..كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة. وتبذل حاليا جهود من الوسطاء من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة يتم فيها وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.