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7 شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق بغزة

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7 شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق بغزة

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القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الإثنين، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلى مناطق مختلفة في مدينة غزة منذ فجر اليوم.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، عن استقبال 5 شهداء وعدد من المصابين في قصف لطيران الاحتلال على منطقة الصفطاوي شمال المدينة.

كما أعلن مستشفى المعمداني في مدينة غزة، عن وصول شهيدين وجرحى جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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