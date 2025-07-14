شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تؤكد الاستعداد للمساهمة فى عملية التعافى وإعادة الإعمار باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القائم بأعمال سفارة الصين لدى اليمن تشاو تشنغ استعداد بكين للمساهمة في عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن.



ونوه تشاو تشنغ - خلال لقائه مع وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية - إلى اهتمام الصين بتعميق الروابط مع اليمن، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية .



من جهته، أكد الزنداني حرص الحكومة اليمنية على تنمية وتطوير علاقاتها مع الصين، مشيدا بالدعم الصيني المستمر لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة وجهودها الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.



وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما ناقش الجانبان، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور حول المسائل التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.