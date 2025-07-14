شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية: المفاوضات يجب أن تنتهى بانسحاب الاحتلال وفتح المعابر وإعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتان أن أي مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلى يجب أن تفضي إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وفي مقدمتها إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل وفتح معابر قطاع غزة وإعادة الإعمار.

وذكر بيان لحركة "حماس"، أن وفدين من الحركة و"الجهاد الإسلامي" بحثا تطورات المفاوضات وردود الاحتلال على المقترحات التي قدمها الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة وسبل التعامل معها.

وأشار البيان إلى أن وفدًا من قيادة حركة "حماس"، برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، التقي بوفد من حركة "الجهاد الإسلامي"، برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، وتوقف الوفدان أمام التضحيات الهائلة للشعب الفلسطيني والمعاناة الإنسانية جراء حرب الإبادة والتجويع ومشاهد المجازر اليومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تمرير مخططاته الخطيرة على مستقبل الشعب الفلسطيني.. وأعر الوفدان عن الاعتزاز بأداء المقاومة الذي يوقع الخسائر يوميًا في صفوف جيش الاحتلال.