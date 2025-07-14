شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يوقف 10 أشخاص في قضاء "المتن الأعلى" لحيازتهم أسلحة وذخائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفّذت وحدة من الجيش اللبناني، تصاحبها دورية من مديرية المخابرات، عملية مداهمة في بلدة بتبيات الواقعة في قضاء المتن الأعلى (بعبدا) في محافظة جبل لبنان، وأوقفت 8 مواطنين بالإضافة إلى شخصَين غير لبنانيَّين، لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر.



وذكرت قيادة الجيش اللبناني عبر مديرية التوجيه - في بيان مساء الأحد - أنه نتيجة للتحقيق الأولي تبيّن عدم ارتباط هؤلاء الأشخاص بتنظيمات إرهابية.



وسُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.