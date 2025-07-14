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الجيش اللبنانى يوقف 10 أشخاص في قضاء "المتن الأعلى" لحيازتهم أسلحة وذخائر

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الجيش اللبنانى يوقف 10 أشخاص في قضاء "المتن الأعلى" لحيازتهم أسلحة وذخائر

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القاهرة - سامية سيد - نفّذت وحدة من الجيش اللبناني، تصاحبها دورية من مديرية المخابرات، عملية مداهمة في بلدة بتبيات الواقعة في قضاء المتن الأعلى (بعبدا) في محافظة جبل لبنان، وأوقفت 8 مواطنين بالإضافة إلى شخصَين غير لبنانيَّين، لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر.


وذكرت قيادة الجيش اللبناني عبر مديرية التوجيه - في بيان مساء الأحد - أنه نتيجة للتحقيق الأولي تبيّن عدم ارتباط هؤلاء الأشخاص بتنظيمات إرهابية.


وسُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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