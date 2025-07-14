شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبناني: مطار "رفيق الحريري الدولي - بيروت" الواجهة الأساسية للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار إن مطار (رفيق الحريري الدولي ــ بيروت) يشكل الواجهة الأساسية للبلاد، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة فيه.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الداخلية اللبناني، اليوم الأحد، في مطار بيروت، واطلع ميدانيًا على الإجراءات الأمنية والإدارية المعتمدة، في إطار الحرص على ضمان سلامة الوافدين والمغادرين من اللبنانيين والسياح العرب والأجانب، ورفع مستوى الجاهزية مع بداية الموسم السياحي.



واستمع الوزير - خلال الجولة - لعدد من المسافرين في صالات المغادرة والوصول، مبديًا اهتمامه بملاحظاتهم واقتراحاتهم، مؤكدًا ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار..كما التقى عددًا من الضباط والعناصر المعنيين، مثمنًا جهودهم المتواصلة في تأمين سلامة المطار وتنظيم حركته اليومية.



وفي السياق، استقبل وزير الداخلية، في مطار بيروت، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الذي وصل، اليوم، إلى لبنان في زيارة رسمية على رأس وفد أمني وإداري.

وأكد الجانبان، خلال لقاء ثنائي عُقد في صالون الشرف، أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتبادل الخبرات في المجالين الأمني والخدماتي؛ بما يخدم المصلحة المشتركة ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت.