شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصل إلى فرنسا في مستهل زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له اليوم إلى الجمهورية الفرنسية؛ في مستهل زيارة رسمية.

كان في استقبال أمير الكويت - على أرض المطار - وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وسفير دولة الكويت لدى فرنسا، عبدالله سليمان الشاهين، ومدير أمن مطارات باريس، ستيفان داجوين، والملحق العسكري في السفارة الفرنسية لدى دولة الكويت الكولونيل فرانسوا ديكس، وأعضاء سفارة دولة الكويت ورؤساء المكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.



ويرافق أمير الكويت - في زيارته - إلى فرنسا وفد رسمي يضم كلا من: وزير الدفاع، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ووزير الخارجية، عبدالله علي اليحيا، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، وعدد من كبار المسئولين الكويتيين.