شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صحفي وزوجته وأطفاله الثلاثة بقصف إسرائيلي على خان يونس فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد الصحفي حسام صالح العدلوني وزوجته وأطفاله الثلاثة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وباستشهاد العدلوني، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين فى قطاع غزة إلى 230 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية

فيما ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 58,026 شهيدا، و138,520 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، مساء اليوم الأحد، أن من بين الحصيلة 7,450 شهيدا، و26,479 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 28 شهيدا، وأكثر من 180 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 833 شهداء، وأكثر من 5,400 مصابا.

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 139 شهيدا منهم (5 شهداء انتشال) و425 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.