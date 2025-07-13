شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم /الأحد/، خلال قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مناطق مختلفة في مدينة غزة وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بجروح مختلفة، جرّاء قصف مسيرة للاحتلال لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين في مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضح مصدر طبي في مستشفى الشفاء، أن 3 شهداء وعدد من المصابين وصلوا المستشفى بعد قصف طيران الاحتلال خيام نازحين بمنطقة الفيروز شمال غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان بعد استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كما أصيب 5 فلسطينيون بعد إطلاق دبابات الاحتلال النار عليهم جنوب منطقة المسلخ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق كثيف للقذائف والرصاص ونيران من الطيران المروحي.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال - للأسبوع الثاني على التوالي - أعمال التجريف في أراضٍ تابعة لخربة ابزيق شمال محافظة طوباس، في إطار مساعٍ تهدف إلى شق طريق عسكري في المنطقة، كما اعتقلت صحفيا فلسطينيا من بلدة عقابا شمال طوباس.