شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية العالمى: واحد من بين كل ثلاثة أشخاص في غزة يمضي أياما دون تناول أي طعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي "كارل سكاو"، من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، إذ يعاني جميع سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه نحو 500 ألف شخص خطر الجوع الشديد، وسط تقييد خطير لوصول المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص في غزة يمضي أياما دون تناول أي طعام.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "سكاو"، إن تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي صدر قبل بضعة أسابيع، يؤكد أن جميع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأوضح أن سوء التغذية يتفاقم، مشيرا إلى إحصائيات اليونيسف التي أفادت بأن 90 ألف طفل الآن بحاجة ماسة للعلاج من سوء التغذية.



أوضح "كارل سكاو" أن حقيقة أن الناس يموتون الآن كل يوم وهم يحاولون الحصول على الطعام هو أوضح مثال على مدى يأس الوضع.



نبه "سكاو" إلى أن قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول باتت مقيدة أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن كمية المساعدات التي تتمكن الوكالات الإنسانية من إدخالها ليست سوى جزء بسيط مما هو مطلوب.



وقال كارل سكاو" إن الأمم المتحدة لديها ما يكفي من الغذاء على الحدود لتسليمه لجميع السكان لمدة شهرين تقريبا ولكن من الواضح أننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار"، وشدد على ضرورة فتح جميع الطرق، وأن يتوفر الأمن كي يتسنى إيصال المساعدات.



أوضح "سكاو" أنه سُمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبر الشمال من خلال معبر زيكيم للمرة الأولى منذ عدة أيام، وأضاف قائلا: "نريد أن نكون قادرين على التسليم في الشمال لأننا نعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد للمساعدة في خفض مستويات اليأس والأسعار".