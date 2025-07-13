شكرا لقرائتكم خبر عن "الإغاثة الطبية" في غزة: 15 ألف مريض بحاجة للإجلاء الطبي العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة الدكتور بسام زقوت أن هناك 15 ألف مريض بحاجة إلى الإجلاء الطبي من قطاع غزة بشكل عاجل لإجراء عمليات جراحية معقدة خارج القطاع، لكن الاحتلال يمنع خروجهم؛ مما يؤدي إلى استشهاد واحد أو اثنين منهم على الأقل يوميا.



وقال زقوت - في مداخلة لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم /الأحد/ - "إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف القطاع الصحي بأشكال مختلفة؛ إما عبر الاستهداف المباشر للطواقم الصحية أو عبر الاعتداءات على المستشفيات والمراكز الطبية، حيث تم أمس الإعلان عن إخلاء جديد بمنطقة غزة يستهدف عدة مراكز صحية بها".



وأضاف أن الاحتلال يستهدف القطاع الصحي أيضا بالوقود، حيث يتم تزويده بكميات تكاد تكفي لعمل يوم واحد، بالإضافة الى الحصار المطبق الذي فرضته دولة الاحتلال على القطاع بأكمله منذ أكثر من 4 أشهر بعدم دخول أي مواد أساسية لاستمرار عمل القطاع الصحي في غزة.



وأشار إلى أن هناك نقصا شديدا في وحدات الدم في القطاع، في حين أن احتياج القطاع لا يقل عن 10 آلاف وحدة دم شهريا ولا يمكن جمعها عبر التبرعات، وما يتم جمعه بالتبرع بعد حالة الجوع التي يعيشها سكان القطاع لا يزيد عن 2500 وحدة في أحسن الأحوال.



وأوضح أن المستشفيات بدأت في تقليص خدماتها بحسب الوقود الذي يتم توفيره وبين الحين والأخر تتوقف إحدى الخدمات، إما خدمات غسيل الكلى وفي بعض المستشفيات تؤجل العمليات وتتوقف المختبرات في محاولة للاستفادة لأكبر وقت ممكن من الوقود.



وشدد على أن المنظومة الطبية في قطاع غزة عانت كثيرا خلال هذا العدوان وحتى تعود جميع الوظائف الحيوية والخدمات الأساسية بها يجب وقف العدوان على القطاع لأنه لا يمكن الاستمرار بالعمل في نظام صحي تحت هذا العدوان بالإضافة الى أن هناك احتياجات كبيرة من ناحية الطواقم الصحية والتخصصية، وأيضا هناك حاجة كبيرة إلى المقومات الأساسية للخدمات الصحية منها مواد الطاقة والأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة التشخيصية.