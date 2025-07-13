شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 18 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما لا يقل عن 18 فلسطينيا من مناطق عده بالضفة الغربية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الأحد بأن قوات الاحتلال، اعتقلت أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، من بلدة قباطية جنوب جنين ،عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها ،وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة فجر اليوم، وشنّت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل المواطنين، واحتجزت عددًا منهم وحققت معهم ميدانيًا، كما حطّمت عددًا من المركبات.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين خلال اقتحامها قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما، كما اعتقلت ثلاثة شبان من قرية مردا شمال سلفيت، عقب اقتحامها البلدة والاعتداء على المواطنين، ومداهمة منازلهم وعبثت بمحتوياتها، بالإضافة لأنها اعتقلت مواطنا من بلدة العبيدية شرق بيت لحم بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه وتدمير ممتلكاته، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين، بينهم أب ونجله، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرق المدينة، واعتقلت أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.



وأشارت "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، من بلدة قباطية جنوب جنين، وشنّت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل المواطنين، واحتجزت عددًا منهم وحققت معهم ميدانيًا، كما حطّمت عددًا من المركبات.



وفي سياق آخر .. استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم، بعد قصف طيران الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ أكثر من 646 يوما.



حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، باستشهاد مواطن وعدد من المصابين بعد قصف الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



وأعلن مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي، عن استشهاد طفل وإصابة 10 آخرين في قصف من مسيرة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في مخيم الصمود بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن وأصيب عدد آخر بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة