شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر تحذر من تدهور الأوضاع في مناطق المجاعة خلال موسم الجفاف بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه مع دخول الصراع في السودان عامه الثالث، نزح أكثر من 10 ملايين شخص، وأصبح الاقتصاد في أزمة، كما دمرت خدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والأسواق الأساسية.

وحذرت اللجنة الدولية من تدهور وضع الأمن الغذائي والتغذية في السودان بشكل ملحوظ خلال موسم الجفاف سبتمبر 2025 ويتزايد القلق بشأن النازحين داخليًا وسكان المناطق المتضررة من المجاعة في شمال دارفور وجنوب كردفان، وفي المناطق الأخرى المعرضة لخطر المجاعة في دارفور الكبرى وكردفان.

ولفتت اللجنه إلي أنه لا يزال القتال العنيف يُفاقم تدهور الأمن الغذائي والصحة والتغذية في دارفور الكبرى وكردفان الكبرى، ويُقيّد بشدة وصول المساعدات الإنسانية. ولا تزال المجتمعات المعزولة في الفاشر وجبال النوبة تُعاني من نقص حاد في الغذاء، وتدني شديد في فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وأنظمة دعم اجتماعي مُرهقة.