شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات لجنة المنظمات للتنسيق بدورتها الـ34 بمقر الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورتها العادية الرابعة والثلاثين، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتجارة في الدول الأعضاء، إلى جانب مدراء ومساعدي مدراء المنظمات العربية المتخصصة.

وأوضح الدكتور رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، أن اللجنة ستناقش على مدار خمسة أيام عددًا من القضايا الإدارية والمالية والتنظيمية، وذلك تمهيدًا لعرضها على الدورة العادية رقم 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المقرر عقدها في الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبل.

وأشار الجبوري إلى أن اللجنة، التي أُنشئت بموجب قرار صادر عن المجلس عام 1988، تعد مرجعية فنية لتنسيق وتخطيط عمل المنظمات العربية، وتجتمع سنويًا لمراجعة تقارير الرقابة المالية والحسابات الختامية وخطط الموازنات، إلى جانب متابعة التقارير الدورية المتعلقة بمتأخرات الدول والمشاركة في الهيئات التشريعية والتنفيذية.

كما تنظر اللجنة هذا العام في تقارير وتوصيات اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة، استنادًا إلى اجتماعيها المنعقدين في نوفمبر 2024 ويونيو 2025، وذلك ضمن جهود مستمرة لتوحيد وتطوير الأنظمة الأساسية والمالية للمنظمات العربية المتخصصة.