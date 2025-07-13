شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شهيد وعدة مصابين إثر استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات في رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط شهيد واحد وعدد من المصابين إثر استهداف منتظري المساعدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي مدينة رفح بقطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 10 فلسطينيين، عقب قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة العربيد في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا في شارع حميد غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أنه في حي الصبرة بمدينة غزة، استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين، عقب استهداف منزل يعود لعائلة قرب مسجد المجمع الإسلامي.

وأضافت أنه في جنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وفجرت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما ألحق دمارًا واسعًا في الممتلكات.