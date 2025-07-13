شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 19 فلسطينيا بينهم طفلة، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، استهدفت منازل سكنية وخيامًا للنازحين.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 10 فلسطينيين، عقب قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة العربيد في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا في شارع حميد غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أنه في حي الصبرة بمدينة غزة، استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين، عقب استهداف منزل يعود لعائلة قرب مسجد المجمع الإسلامي.



وأضافت أنه في جنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وفجرت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما ألحق دمارًا واسعًا في الممتلكات.