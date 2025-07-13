شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء بلا حدود": ارتفاع غير مسبوق فى معدلات سوء التغذية الحاد بين سكان قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من أن سكان قطاع غزة، يواجهون أزمة متفاقمة من الجوع وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الإمدادات الغذائية.

وذكرت المنظمة ـ في بيان عبر موقعها الرسمي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن فرقها الميدانية لاحظت "ارتفاعا حادا وغير مسبوق" في معدلات سوء التغذية الحاد بين سكان القطاع، وأن مركزين صحيين تابعين لها في مدينة غزة وبلدة المواصي الساحلية يقدمان حاليا العلاج لأكثر من 700 امرأة حامل ومرضعة، إلى جانب نحو 500 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد أو المتوسط.

وبيّنت المنظمة أن عدد حالات سوء التغذية في مركزها بمدينة غزة تضاعف تقريبا 4 مرات خلال أقل من شهرين، حيث ارتفع من 293 حالة في مايو الماضي إلى 983 حالة مطلع يوليو الحالي، من بينها 326 حالة لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 -23 شهرا.

ونقل بيان المنظمة عن نائب المنسق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة محمد أبو مغيصيب، قوله "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها هذا العدد الكبير من حالات سوء التغذية في غزة..تجويع السكان في غزة أمر متعمد، ويمكن أن ينتهي غدا إذا سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول كميات كافية من المواد الغذائية".



وأكدت المنظمة أن الوضع الإنساني في القطاع، بات يتطلب تدخلا عاجلا لضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان المدنيين، مع استمرار العمليات العسكرية التي تزيد من تفاقم معاناة الأهالي، خاصة الأطفال والفئات الأكثر ضعفا.