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مصابون فى قصف على خيمة نازحين بمواصى خان يونس

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مصابون فى قصف على خيمة نازحين بمواصى خان يونس

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 6 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي على خيمة نازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود أنباء أولية عن حدث أمني في خان يونس جنوب قطاع غزة ونقل جرحى جوا.


وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية:" أنه تم شن غارات على خان يونس وإلقاء قنابل مضيئة على النصيرات بقطاع غزة.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بإصابة 5 جنود اليوم في 3 حوادث مختلفة بقطاع غزة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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