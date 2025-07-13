شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يضرمون النار فى منازل الفلسطينيين شمال الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ان عدد من المستوطنين يضرمون النار في منازل الفلسطينيين في بلدة سعير (شمال شرق الخليل) بالضفة الغربية المحتلة.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بوقف سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجرائم ميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة - في بيان السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في سنجل أسفرت عن استشهاد المواطنين محمد الشلبي (23 عاما)، بعد إصابته بالرصاص وتركه ينزف لساعات، وسيف الدين مصلط (23 عامًا)، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، جراء تعرضه للضرب المبرح حتى الموت، إلى جانب إحراق منازل الفلسطينيين، وإصابة العشرات من الأهالي خلال الهجوم الإرهابي الذي شنّته ميليشيات المستوطنين على البلدة.