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إسرائيل تعترف.. حدث أمني خلف مصابين في خان يونس جنوب غزة ونقل جرحى جوا

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إسرائيل تعترف.. حدث أمني خلف مصابين في خان يونس جنوب غزة ونقل جرحى جوا

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود أنباء أولية عن حدث أمني في خان يونس جنوب قطاع غزة ونقل جرحى جوا.


وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية:" اليوم /السبت/- أنه تم شن غارات على خان يونس وإلقاء قنابل مضيئة على النصيرات بقطاع غزة.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بإصابة 5 جنود اليوم في 3 حوادث مختلفة بقطاع غزة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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