شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعترف.. حدث أمني خلف مصابين في خان يونس جنوب غزة ونقل جرحى جوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود أنباء أولية عن حدث أمني في خان يونس جنوب قطاع غزة ونقل جرحى جوا.



وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية:" اليوم /السبت/- أنه تم شن غارات على خان يونس وإلقاء قنابل مضيئة على النصيرات بقطاع غزة.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بإصابة 5 جنود اليوم في 3 حوادث مختلفة بقطاع غزة.