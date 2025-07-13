شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين جراء قصف مدفعية الاحتلال منزلا بحي الدرج في مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد مساء اليوم السبت، فلسطينيان بعد قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة.



وأفاد مصدر طبي في القطاع، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- بإصابة آخر بجروح خطيرة بعد القصف في محيط مسجد السيد هاشم بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 129 فلسطينيًا بينهم 33 من منتظري المساعدات جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.



وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاباً من بلدة رمانه غرب جنين.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وطن عمار صبيحات بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه.

في السياق، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة السيلة الحارثية مساء اليوم، وسط تمركز للجنود بالقرب من المدرسة الثانوية، إضافة للطيران المسير في سماء البلدة.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال.