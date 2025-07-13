شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني الفلسطيني": آلية توزيع المساعدات تحولت لأداة لقتل الشعب لا لإنقاذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني قرب نقاط توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يكشف أن آلية التوزيع تحولت لأداة لقتل وتجويع الشعب الفلسطيني لا لإنقاذه.



وأكد فتوح -في بيان اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن المجازر بحق الشعب الفلسطيني تتصاعد بشكل وحشي، لافتا إلى سقوط أكثر من 100 شهيد، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم /السبت/، في قصف استهدف منازل وخيام النازحين وكان آخرها المجزرة المروعة في مخيم الشاطئ وجباليا النزلة شمالي قطاع غزة.



وأشار إلى أن ما كشفته هذه المجازر هو انهيار شامل للقيم الأخلاقية والإنسانية، داعيًا إلى موقف عربي ودولي فوري لوقف هذا الإجرام ومحاكمة المسؤولين عن إدارة هذا المسار الدموي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر وسيواصل نضاله المشروع حتى نيل حقوقه كاملة.