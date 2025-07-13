شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة فلسطينية: إسرائيل تبحث عن وهم النصر بعد فشلها في تحقيق أهداف عدوان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلى الوطني الفلسطيني، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث عن وهم النصر المطلق بعد فشله في تحقيق أهداف العدوان على قطاع غزة.

وقالت النتشة، في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الفضائية الإخبارية، :"إن نتنياهو لم يستطيع حتى هذه اللحظة تنفيذ المساعي الرامية لتغيير خارطة الشرق الأوسط أو تحقيق النصر على غزة، فضلا عن أنه يتعمد إطالة أمد الحرب لأغراض شخصية منها البقاء في سدة الحكم والتهرب من المحاكمة القضائية".

وأوضحت أن العدوان على إيران وجنوب لبنان يأتي في إطار المساعي الإسرائيلية للبحث عن صورة النصر المطلق بعد الفشل في تحقيق أهداف العدوان على غزة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك ضغوطا داخلية ضد نتنياهو بسبب قانون التجنيد الجديد الذي يهدف لإطالة أمد الحرب على غزة.

وحول المفاوضات الجارية بشأن غزة، قالت النتشة :"إن تغيير صيغة الخطاب لدى نتنياهو بقبول صفقة لمدة 60 يوما في غزة، والتعاطي مع المفاوضات تأتي في محاولة للتهرب من الضغوط الراهنة على إسرائيل"، محذرة من التلاعب السياسي لنتنياهو لتحقيق أهدافه الخاصة بالفوز في الانتخابات المزمع عقدها في 2026 .

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تحدث فيه نتنياهو،عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار خلال أيام، في وقت اتهمته حركة حماس بـ"وضع عراقيل أمام صفقة شاملة"، وجددت تأكيدها على السعي لإنجاح جولة المفاوضات الجارية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي أكثر مرة خلال الأسبوع الماضي، في محاولة لحث كلا من إسرائيل وحماس على إبرام اتفاق يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء وجثث 18 آخرين مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين.