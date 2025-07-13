شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص في غارة إسرائيلية على منزل في وطي الخيام بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم/السبت/، مقتل شخص؛ إثر غارة إسرائيلية على منزل في وطى الخيام جنوب لبنان.



وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد ميداني متواصل على الحدود الجنوبية، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي مساء أول أمس الخميس على تفجير غرفة زراعية قرب أحد المزارع في منطقة الجميلة عند أطراف بلدة بليدا، بعد توغله مسافة تُقدّر بحوالي 800 متر داخل الأراضي اللبنانية.

كما أسفرت غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة في النميرية قضاء النبطية جنوب لبنان، أمس الجمعة، عن سقوط قتيل وإصابة خمسة أشخاص بجروح.



وفي حادث آخر، سقطت مسيّرة إسرائيلية أيضا أمس، في بلدة كفركلا، بعد أن ألقت قنبلة على مركبة من نوع "بيك آب"، ما أسفر عن أضرار مادية بالمركبة.

يُذكر أنّه حتى اليوم أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي ، عن مقتل 203 أشخاص وإصابة 472 آخرين.