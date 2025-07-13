شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ بغزة إلى 47 شهيدا وجريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ بمدينة غزة إلى 47 شهيدا وجريحا.



وقالت مصادر طبية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /السبت/ - إن 7 فلسطنيين استشهدوا وأصيب 40 آخرون أغلبهم بجروح خطيرة، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مجموعة من المواطنين في منطقة البلاخية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



ومنذ السابع من شهر أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57 ألفا و882 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 138 ألفا و95 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي السياق، أصيب أربعة فلسطنيين بالاختناق، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في طوباس تعاملت مع أربعة مصابين جراء الاختناق بالغاز، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طوباس ثم اتجهت إلى بلدة عقابا شمالا واقتحمتها.