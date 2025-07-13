شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله بغارة على جنوبي لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن طائرة مسيّرة تابعة له نفذت ضربة في بلدة الخيام جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل عنصر في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لحزب الله.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في وقت سابق بمقتل شخص واحد في غارة استهدفت البلدة -وذلك وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

تأتي هذه الضربة في سياق التصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث شهد جنوب لبنان بشكل متكرر تبادلاً للنيران بين الطرفين.. وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية في العمق اللبناني، واستهدفت بشكل متزايد قيادات ميدانية ومواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، فيما يرد الحزب بإطلاق صواريخ وقذائف على مواقع عسكرية إسرائيلية في شمال إسرائيل.



وفي سياق آخر، ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات في الدوحة، اليوم السبت، - وفقا لقناة (اي 24) الإسرائيلية - أن "المحادثات التي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تتعثر حول مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه"من المتوقع استمرار المحادثات غير المباشرة حول مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، على الرغم من أحدث العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق".