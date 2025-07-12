شكرا لقرائتكم خبر عن سرايا القدس تدمر آلية عسكرية إسرائيلية فى منطقة الشيخ ناصر بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سرايا القدس إنها دمرت آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة برميلية في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأضافت سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهاون حشود إسرائيلية على جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 57 ألفا و882 شهيدا، بالإضافة إلى 138 ألفا و95 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 87 فلسطينيا استشهد بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 29 من منتظري المساعدات.