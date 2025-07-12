شكرا لقرائتكم خبر عن ‌الصحة العالمية واليونيسف تطلقان حملة تطعيم شلل الأطفال لـ 1.3 مليون يمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية واليونيسف في بيان مشترك، بداية جولة جديدة من التطعيم ضد شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، هذا الأسبوع.

تهدف الحملة، التي تستمر 3 أيام من 12 إلى 14 يوليو 2025 ، إلى تعزيز مناعة السكان في المناطق عالية الخطورة ومنع انتشار الفيروس من خلال إعطاء لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع الثاني (nOPV2) لأكثر من 1.3 مليون طفل في 120 مديرية موزعة على 12 محافظة، ويأتي هذا التدخل استجابةً لحالات في المجتمع واستمرار انتشار فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني (cVDPV2) المؤكد في العينات البيئية.

من جانبها أضافت الدكتورة فريما كولبيبالي-زيربو، القائمة بأعمال ممثلة منظمة الصحة العالمية في اليمن: "لا يزال اليمن معرضًا لخطر تفشي فيروس شلل الأطفال بسبب النزاع الممتد، وضعف النظم الصحية، وانخفاض تغطية التحصين الروتيني".

وأوضحت: "مع استمرار انتشار فيروس شلل الأطفال وتأكيد حالات الإصابة به في عام 2025، تُعد هذه الحملات ضرورية لوقف انتقاله وحماية كل طفل من آثاره المدمرة".



منذ عام 2021، أبلغت اليمن عن ما مجموعه 282 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال الفموي من النوع 2 (cVDPV2) في 122 مديرية في 19 محافظة من أصل 22 محافظة في البلاد، مع حدوث 98% من الحالات لدى الأطفال دون سن الخامسة، ويسلط الاتجاه الوبائي العام الضوء على الحاجة الملحة للقاح nOPV-2 لوقف انتشار فيروس شلل الأطفال الفموي من النوع 2 (cVDPV-2) في المحافظات الجنوبية وحماية الأطفال من المرض.

وتقود وزارة الصحة العامة والسكان هذه الحملة بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، سيُنفِّذ الحملة ما يقرب من 7000 فريق تطعيم، بما في ذلك أكثر من 6000 فريق متنقل من منزل إلى منزل و800 فريق في المرافق الصحية، وسيشرف على الحملة ما يقرب من 2000 مشرف على الفرق و240 مشرفًا على مستوى المناطق، بدعم فني من الوكالات الوطنية والشريكة.

قال بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في اليمن: "تُعدّ هذه الحملة خطوةً هامةً وعاجلةً لحماية الأطفال من الإصابة بشلل الأطفال، ومع تأكيد وجود حالات إصابة بشلل الأطفال بين الأطفال اليمنيين، لا يزال هناك خطرٌ داهم، لا سيما على كل طفل غير مُلقّح، ولكن، من خلال التطعيم، يُمكننا الحفاظ على سلامة أطفالنا".

تلتزم منظمة الصحة العالمية واليونيسف، بصفتهما شريكين أساسيين في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، التزامًا كاملًا بدعم حكومة اليمن في جهودها للقضاء على شلل الأطفال وتعزيز خدمات التحصين الروتينية، ويُعد الاستثمار المستمر والعمل المنسق أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم تخلف أي طفل عن الركب.

