شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الحلو بغزة يحذر من تداعيات كارثية على الوضع الصحي جراء نفاد الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مستشفى الحلو في مدينة غزة، اليوم السبت، من تداعيات كارثية على الوضع الصحي جراء نفاد الوقود وتفاقم أزمة الكهرباء، مشيرة إلى المأساة التي يتعرض لها الأطفال الخدج داخل أقسام الحضانات والتحديات الكبيرة التي تعصف بمصيرهم.

وقال أحد المسؤولين داخل المستشفى - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) - إن "تفاقم أزمة الوقود دفعت الأطباء داخل المستشفى إلى زيادة أعداد الأطفال الخدج في كل حضانة في محاولة يائسة لإبقاء حديثي الولادة على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة".

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن تكدس الأطفال في حضانة واحدة يعرض حياتهم لخطر الإصابة بالعدوى، كما يجعل من الصعب تقديم جميع الخدمات الصحية لهم.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الصحة في غزة من أن ما تبقى من وحدات العناية المركزة وغرف العمليات مهدد بالتوقف التام جراء نقص الوقود.

في سياق متصل، طالبت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بضرورة التوصل لصفقة تبادل لإعادة الأسرى المحتجزين.