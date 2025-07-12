شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة وصل إلى "مستويات حرجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأمم المتحدة اليوم /السبت/ أن نقص الوقود في غزة وصل إلى "مستويات حرجة"، مشددة على أن إمدادات الوقود ضرورية لنقل السلع الأساسية عبر قطاع غزة وتشغيل شبكة من المخابز التي تنتج الخبز الطازج للسكان المتضررين.

ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) - في بيان - أن نقص الوقود يعني انقطاع شرايين الحياة عن 2.1 مليون شخص حيث وصفتهم الأمم المتحدة بأنهم "على حافة المجاعة".



وأضاف البيان :" بدون وقود كافٍ، تواجه غزة انهيارًا في الجهود الإنسانية، المستشفيات متوقفة بالفعل، ووحدات الولادة وحديثي الولادة والعناية المركزة معطلة، وسيارات الإسعاف غير قادرة على التحرك، ستظل الطرق ووسائل النقل مغلقة، مما يحاصر المحتاجين، ستتوقف الاتصالات، مما يشل تنسيق جهود إنقاذ الأرواح ويعزل الأسر عن المعلومات المهمة وعن بعضها البعض."



وتابع البيان :" بدون وقود، لن تتمكن المخابز ومطابخ المجتمعات المحلية من العمل، ستتوقف أنظمة إنتاج المياه والصرف الصحي، مما يترك الأسر بدون مياه شرب آمنة، بينما تتراكم النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي في الشوارع، وتُعرّض هذه الظروف الأسر لتفشي أمراض مميتة، وتدفع الفئات الأكثر ضعفًا في غزة نحو الموت."



ورحبت الأمم المتحدة بكمية الوقود الضئيلة التي دخلت غزة الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 130 يومًا، لكنها قالت إنها "جزء ضئيل" مما هو مطلوب يوميًا للحفاظ على استمرار الحياة اليومية وعمليات الإغاثة الحيوية.