شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية عاجلة لوقف جرائم المستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بوقف سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجرائم ميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في سنجل أسفرت عن استشهاد المواطنين محمد الشلبي (23 عاما)، بعد إصابته بالرصاص وتركه ينزف لساعات، وسيف الدين مصلط (23 عامًا)، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، جراء تعرضه للضرب المبرح حتى الموت، إلى جانب إحراق منازل الفلسطينيين، وإصابة العشرات من الأهالي خلال الهجوم الإرهابي الذي شنّته ميليشيات المستوطنين على البلدة.

وأكدت أن هذه الجرائم تمثل إرهاب دولة منظم، يأتي في إطار سياسة إسرائيلية رسمية معادية للسلام، تهدف إلى توسيع المشروع الاستعماري الاستيطاني، من خلال توفير الغطاء السياسي والأمني لعناصر المستوطنين الإرهابيين، مشددة على ضرورة مساءلة ومحاسبة منظمات المستوطنين الإرهابية، وملاحقتهم قانونيًا، وفرض عقوبات فورية على الجهات التي تدعمهم وتوفر لهم الحماية.

