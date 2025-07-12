اخبار الخليج

جيش الاحتلال يصدر تحذيرا غير معتاد لسكان قطاع غزة بالامتناع عن دخول البحر

0 نشر
0 تبليغ

جيش الاحتلال يصدر تحذيرا غير معتاد لسكان قطاع غزة بالامتناع عن دخول البحر

شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يصدر تحذيرا غير معتاد لسكان قطاع غزة بالامتناع عن دخول البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيرا غير معتاد لسكان قطاع غزة، ذكر خلاله أنه تم فرض قيود أمنية مشددة في المنطقة البحرية المتاخمة لغزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن "الجيش الإسرائيلي سيتخذ إجراءات ضد أي انتهاك لهذه القيود".

وتابع: "هذا نداء للصيادين والسباحين والغواصين.. امتنعوا عن دخول البحر، فدخول الشاطئ والمياه على طول كامل قطاع غزة يعرض حياتكم للخطر".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements