شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يدين هجمات الحوثيين على سفن فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة، استئناف الحوثيين لهجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، وقال أنطونيو جوتيريش في بيان له إن غرق سفينتين، بالإضافة إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم على الأقل وإصابة آخرين، يمثل تصعيدا خطيرا جديدا في هذا الممر المائي الحيوي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تعيق عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن الطاقم المفقود وذلك مع ورود تقارير عن فقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم.

وقال جوتيريش إن هذه الأفعال إلى جانب كونها هجوما غير مقبول على سلامة وأمن البحارة -فإنها انتهكت أيضا حرية الملاحة، وتسببت في خطر على النقل البحري، وتشكل خطرا جديا بحدوث أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة لبيئة ساحلية هشة بالفعل.

وأكد جوتيريش إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق تهدئة أوسع في المنطقة، فضلا عن استمرار التواصل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية لتأمين حل مستدام وسلمي للنزاع في اليمن.