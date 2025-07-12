شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليابان يدعو دول شرق آسيا للتعاون لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية الياباني "تاكيشي إيوايا"، دول شرق آسيا إلى التعاون من أجل تعزيز الدعم لفلسطين.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها اليوم /السبت/ - أن ذلك جاء خلال مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل تنمية فلسطين الذي تم عقده في ماليزيا، بحضور ممثلين عن السلطة الفلسطينية ودول شرق آسيا ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال "تاكيشي" إن فلسطين تواجه صعوبات غير مسبوقة، كما أن هناك حاجة ماسة للدعم الإنساني ولجهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر.. مؤكدا أهمية تعاون الدول وسعيها لتعزيز الدعم لفلسطين وتنويع مصادره.

وأكد وزير الخارجية الياباني أن طوكيو ستتعاون مع الدول والمنظمات المعنية، كما ستلعب دورا فعالا في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة في جهود إعادة الإعمار.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم إصدار بيان مشترك في ختام الاجتماع، عبر فيه المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولي بأسره إلى بذل الجهود.