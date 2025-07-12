شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي: لا ندعم إنشاء دولة منفصلة لـ "قسد" في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن الولايات المتحدة لا تدعم إنشاء دولة منفصلة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سوريا.



وقال باراك، في تصريح أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم السبت، إن "هناك تعاطفا في أوساط من الكونجرس الأمريكي حيال تنظيم "قسد"، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى دمج هذا الكيان ضمن الحكومة السورية"، موضحا أن قوات سوريا الديمقراطية، مشتقة من حزب العمال الكردستاني، وأن هذ الأمر "لا يعني أن هناك مؤشرا على إقامة دولة منفصلة لـ قسد، أو ما تسمى "كردستان الحرة" في سوريا".



وأضاف السفير الأمريكي لدى تركيا أن "الجميع سيكون ضمن هيكل سوريا، والتي سيصبح لها دستورها وبرلمانها الخاص"، معتبرا أن تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه "يعد تطورا كبيرا جدا بالنسبة لتركيا".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحالفت سابقا مع "قسد" من أجل مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.



وفي وقت سابق، ألقي حزب العمال الكردستاني السلاح في مراسم قرب مدينة السليمانية، شمالي العراق، وذلك بعد شهرين من إعلان المقاتلين الأكراد إنهاء أربعة عقود من النزاع المسلّح ضد الدولة التركية.



وأشادت تركيا، أمس، بمراسم أحرق فيها 30 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم في شمال العراق، معتبرة هذه الخطوة "علامة فارقة ونقطة تحول لا رجعة فيها على طريق السلام".

