شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبناني يبحث سبل تعزيز التعاون مع الدانمارك في المجالات الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسى، خلال لقائه في مكتبه في اليرزة الجمعة، مع سفير الدانمارك في لبنان كريستوفر فيفيكي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات الدفاعية والإنسانية، إضافة إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما التقى وزير الدفاع، رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت المحامي جوزيف عيد، وتم التطرق إلى واقع السجون اللبنانية وسبل تحسين أوضاع الموقوفين.