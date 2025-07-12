شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وألمانيا تطلقان فى برلين مجلس الأعمال المشترك لتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا مجلس الأعمال المشترك بينهما، خلال حفل رسمي أُقيم في العاصمة "برلين"، بمشاركة أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات، وحضور نخبة من كبار المسئولين وممثلي قطاع الأعمال من البلدين.

يأتي تشكيل المجلس في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الراسخة؛ بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين، ويعزز فرص النمو المستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وقع وثيقة مجلس الأعمال الإماراتي الألماني: مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك" والرئيس المشارك في مجلس الأعمال (عن الجانب الإماراتي)، وجانتر أوتينجر، رئيس وزراء ولاية بادن-فورتمبيرج الألمانية السابق، والرئيس المشارك في مجلس الأعمال (عن الجانب الألماني)، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى ألمانيا الدكتور سلطان أحمد الجابر، وكاترينا رايشه، وزيرة الشئون الاقتصادية والطاقة الألمانية.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وشركة "إن. بي. دبليو – إنرجي بادن فورتمبيرغ"، إحدى أكبر شركات إمداد الطاقة في أوروبا، بهدف استكشاف فرص التعاون في مشاريع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة. حسبما أوردت وكالة الأنباء الإمارتية (وام).