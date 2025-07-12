شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: وفد تقنى قبرصى يصل لبنان الأسبوع المقبل لمتابعة ملف الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون، إن بلاده وقبرص قطعا "شوطا كبيرا" في موضوع الحدود البحرية للبلدين على المستوى التقني، "ولكن ينبغي ترجمة النتائج على نحو رسمي"، وذلك في إشارة إلى الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا إلى نيقوسيا، ولقائه نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليدس.

وأضاف الرئيس عون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، أن وفدا تقنيا قبرصيا سيصل إلى لبنان الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الملف تمهيداً لإتمامه.

وأوضح أن المفاوضات بين اللجنتين اللبنانية والقبرصية ستتناول ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.

من ناحية أخرى، أشار الرئيس اللبناني إلى أن نظيره القبرصي أبدى، خلال لقائهما، استعداد بلاده لمد كابل بحري يصل كهرباء قبرص بكهرباء لبنان، وأنه تم الاتفاق على تواصل الوزيرين المختصين في البلدين لبحث هذا الاقتراح.

وأوضح أن الرئيس القبرصي أشار إلى أن بلاده ستترأس الاتحاد الأوروبى في شهر مارس من العام المقبل، وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال يريده على أن يتم إبلاغه بالمواضيع المحددة التي ترغب السلطات اللبنانية في مناقشتها، وأنه يخطط للتحضير لمؤتمر دعم للبنان سيعقد في قبرص، وطلب من جهة أخرى تكليف مسؤول لبناني في أسرع وقت ممكن، بالتواصل مع وزيرة الشؤون الأوروبية في قبرص من أجل التحضير لإتفاقية التعاون الاستراتيجي بين لبنان والاتحاد الأوروبي.