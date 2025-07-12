شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يوقف 56 سوريا لدخولهم دون أوراق قانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داهمت وحدات من الجيش اللبنانى ترافق دورية من مديرية المخابرات، مخيمات للنازحين السوريين فى مناطق أنفة وبشمزين وأميون - الكورة، وأوقفت 31 سوريا.



كما أوقفت وحدة من الجيش اللبنانى - عند حاجز "المدفون، البترون" - 18 سوريا، وكذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات فى منطقة الدورة – المتن 7 سوريين؛ لتجولهم داخل الأراضى اللبنانية دون أوراق قانونية.



وباشر القضاء اللبنانى المختص التحقيق مع الموقوفين.