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لبنان يوقف 56 سوريا لدخولهم دون أوراق قانونية

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لبنان يوقف 56 سوريا لدخولهم دون أوراق قانونية

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القاهرة - سامية سيد -  داهمت وحدات من الجيش اللبنانى ترافق دورية من مديرية المخابرات، مخيمات للنازحين السوريين فى مناطق أنفة وبشمزين وأميون - الكورة، وأوقفت 31 سوريا.


كما أوقفت وحدة من الجيش اللبنانى - عند حاجز "المدفون، البترون" - 18 سوريا، وكذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات فى منطقة الدورة – المتن 7 سوريين؛ لتجولهم داخل الأراضى اللبنانية دون أوراق قانونية.


وباشر القضاء اللبنانى المختص التحقيق مع الموقوفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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