شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة المياه بغزة: السولار يكفى لأسبوع قبل وقوع كارثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول فى سلطة المياه بقطاع غزة، لوسائل إعلام فلسطينية إن هناك انخفاض بنحو 70% في إنتاج آبار المياه بسبب منع الاحتلال تزويدها بالسولار.

وأكد منذ بدء الاحتلال عملياته في مارس لم يتم توريد أي وقود للآبار في قطاع غزة، مشيرا "اعتمدنا مؤخرا على مخزون السولار إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالجنوب".



وأضاف "السولار يكفي لأسبوع فقط، وإذا لم يُسمح بدخوله فسنواجه كارثة، مؤكدا "الاحتلال يواصل منع تزويد المحافظة الوسطى بالمياه ويخفض تزويد غزة وخان يونس".