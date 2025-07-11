شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 798 فلسطينيا استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 798 فلسطينيا على الأقل استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية فى قطاع غزة منذ نهاية شهر مايو الماضى.

وأوضح متحدث باسم المكتب ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 615 مواطنا منهم استشهدوا في محيط مواقع تابعة لما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية منذ 27 مايو ، منهم 183 استشهدوا على طرق قوافل المساعدات.

وكانت 169 منظمة إغاثية، قد طالبت مطلع الشهر الجاري بوقف آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية التي تقودها المؤسسة، وذلك بعد ورود تقارير شبه يومية عن استشهاد مواطنين فلسطينيين بنيران الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات قرب مراكزها.

وطالبت المنظمات بالعودة إلى آلية إيصال المساعدات التي كانت تقودها الأمم المتحدة في القطاع حتى مارس الماضي، حين أطبق الاحتلال الإسرائيلى حصاره على القطاع، قبل أن يسمح بدخول المساعدات تدريجيا أواخر مايو، ويوزّعها عبر المؤسسة المرتبطة به التي رفضت المنظمات الدولية التعاون معها.

وانتقد البيان "مؤسسة غزة الإنسانية" التي بدأت اعتبارا من أواخر مايو إدارة المساعدات بدلاً من المنظمات الإنسانية الدولية المعتادة. وتضمنت قائمة موقعي البيان منظمات من أوروبا والولايات المتحدة تنشط في مجالات المساعدات الطبية والغذائية والتنمية وحقوق الإنسان.