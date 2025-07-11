شكرا لقرائتكم خبر عن جبريل الرجوب: صمود الشباب الفلسطينى حائط صد أمام مخططات تصفية القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم، أن الشباب الفلسطينى جزء لا يتجزأ من الشباب والشارع العربى بكافة مكوناته، مشددا على ضرورة أن يستمر الشباب الفلسطينى فى عقول وقلوب ووجدان الشباب العربى.

وقال الرجوب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش فعاليات مؤتمر "عمان عاصمة للشباب العربى لعام 2025" الذي عقد في الأردن، إن الشباب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يتخلى عنها مما كانت التضحيات من دماء وأرواح شهداء فلسطين، مؤكدا أن صمود وإصرار الشباب الفلسطينى يمثل قوة دفع وحائط صد، ضد المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى محو فلسطين وشعبها من الخريطة السياسية والجغرافية.

وأضاف أن الشباب الفلسطينى يواجهون الاحتلال في كل مكان في الأراضى الفلسطينية ويدمرون مشروعه في تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشباب الفلسطينى يصمد أمام مشروع الاحتلال الإسرائيلى الذي يسعى إلى نسف القضية الفلسطينية ومن ثم نسف فلسطين أرضا وتاريخا وشعبا.

وتابع الرجوب قائلا: "نأمل أن تستمر القضية الفلسطينية مركزية للدول العربية دائما من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، معربا عن أمله أيضا في أن يكون الشباب الفلسطيني دائما في قلب الشباب العربي ويدعمه من أجل مواجهة الاحتلال ومشاريعه الإجرامية.

وشدد على أن عظمة فلسطين وقوة القضية الفلسطينية هو في استمرار أهلها على أرضها ومواجهة هذا الاحتلال، مؤكدا أن مواجهة الاحتلال وإفشاله يقتضي أن تبقى فلسطين قضية مركزية،وأن يهب العرب في دعم ومساندة الشباب الفلسطيني على أرضه لإنهاء هذا الاحتلال.

واختتمت في العاصمة الأردنية عمان، مساء أمس الخميس، أعمال اللقاء الشبابي العربي الكبير، الذي نظمته وزارة الشباب الأردنية، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الشباب والرياضة في جامعة الدول العربية، ضمن فعاليات "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"، بمشاركة وفود شبابية من مختلف الدول العربية من بينها مصر، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

ومثل مصر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووفد شبابي ، فيما شهد اللقاء إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، التي تمثل إطاراً عربياً جامعاً لتعزيز دور الشباب في بناء السلام وصناعة مستقبل أكثر استقرارا.