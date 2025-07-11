شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العمال الكردستانى يبدأ مراسم تسليم سلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حزب العمال الكردستانى، اليوم الجمعة، مراسم تسليم سلاحه فى محافظة السليمانية بعد شهرين من إعلان المقاتلين الكرد إنهاء أربعة عقود من النزاع المسلّح ضد الدولة التركية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أن "العملية ستتم على مراحل، حيث ستقوم مجموعة من أعضاء الحزب بإلقاء أسلحتهم "رمزياً" في البداية، على أن تكتمل عملية نزع السلاح بشكل كامل خلال بضعة أشهر، مع توقعات بانتهائها بحلول سبتمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الحزب في 12 مايو الماضي بحل نفسه رسمياً وإلقاء السلاح، تلبية لدعوة أوجلان لمقاتليه بإنهاء العمل المسلح.

وكان حزب العمال الكردستاني الذي أسسه عبدالله أوجلان في نهاية سبعينيات القرن المنصرم، أعلن في 12 مايو حل نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك نزاعاً تسبب لفترة طويلة في توتر علاقات السلطات التركية مع الكرد والدول المجاورة.