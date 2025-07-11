شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد الشجاعية ومسؤول بكتيبة التركمان بحركة الجهاد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال فضل أبو العطا، قائد كتيبة الشجاعية في حركة الجهاد الإسلامي.

وقال جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إن "قائد الشجاعية قاد العديد من المؤامرات الإرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، كما نفذ عملية اقتحام داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023".

كما أعلن جيش الاحتلال اغتيال حمد كامل عبد العزيز عياد، المسؤول عن هندسة وتخريب كتيبة التركمان في حركة الجهاد الإسلامي. وكان مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ مخططات ضد قوات جيش الاحتلال.