شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شهداء فلسطينيين وأكثر من 60 مصابا آخرين من منتظرى المساعدات فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح، اليوم الجمعة، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلى النار على منتظرى المساعدات فى منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المراكز الصحية أطلقت مناشدات للمواطنين بالتبرع بالدم بسبب كثرة الإصابات.

في سياق متصل، أصيب 5 فلسطينيين آخرون جراء إلقاء طائرة مُسيّرة للاحتلال قنابل قرب دوار النزلة شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 15 شخصا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,762 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 137,656 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.