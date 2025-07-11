شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنى الفلسطينى" يرحب بدعوة ماكرون لاعتراف فرنسى بريطانى مشترك بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

رحب رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، بدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة.

واعتبر فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الجمعة، أن هذه المبادرة تمثل خطوة مسؤولة نحو إحياء المسار السياسي وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وقال، إن ما عبر عنه الرئيس ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن ضرورة توحيد الأصوات من باريس ولندن لدفع مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يعتبر خطوة إيجابية لإعادة إحياء الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد فتوح، أن المواقف الصادرة عن باريس ولندن تعكس مواقف متقدمة بضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيا إلى ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية تعزز جهود إنهاء الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية.

وكان ماكرون قد قال في ختام زيارة دولة للمملكة المتحدة استمرت ثلاثة أيام "أؤمن بمستقبل حل الدولتين .. الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها، أؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وفي كل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام".