شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة استئناف الضربات الجوية على الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين، مبررة ذلك بتكثيف الحوثيين هجماتهم على حركة الملاحة البحرية فى اليمن.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن هجمات الحوثيين المستمرة على حركة الملاحة "لم تعد مشكلة إسرائيلية فحسب".

وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن "إسرائيل دعت إلى شن هجمات مشتركة أكثر كثافة ضد أهداف نظام الحوثيين ليس فقط من خلال ضربات جوية من طائرات مقاتلة إسرائيلية، بل أيضا باستئناف الهجمات الأمريكية وتشكيل تحالف يضم دولا إضافية".

وصرح مسؤول أمني رفض الكشف عن هويته بأن طلب إسرائيل التدخل الأمريكى جاء ردا على اتساع نطاق عدوان الحوثيين، وقال "هناك حاجة إلى تحالف واسع لإيصال رسالة إلى النظام الحوثي بأنه في خطر".

وكان الحوثيون قد توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة في مايو ثم أوقفوا هجماتهم على السفن التجارية لمدة شهرين تقريبا، إلا أنهم هاجموا هذا الأسبوع سفينتين وأغرقوهما وخطفوا عددا من البحارة.